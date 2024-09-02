ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية خلال حملة أمنية بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 01:29 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (5,6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو) .. بحوزة (3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (616) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8,5 كيلو جرام لمخدر البانجو –

10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط عدد (5) قطع سلاح نارى ، عبارة عن (5 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة

(7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.