نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المحامين" تواصل إجراء المقابلات الشخصية للراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



واصلت النقابة العامة للمحامين اليوم الإثنين، إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، من الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وشهد اليوم الثاني لإجراء المقابلات مثول 200 متقدمًا للقيد بالنقابة أمام أعضاء مجلس النقابة العامة، حيث شهدت عملية إجراء المقابلات انتظامًا من خلال تحديد دور لكل متقدم ومثوله منفردأ أمام أعضاء اللجنة مع توفير أماكن انتظار لائقة للمتقدمين.

وأكد المتقدمون على أن هذه المقابلات تهدف لاختيار أفضل المتقدمين للقيد بالنقابة من أجل الارتقاء بشخصية المحامي وبمهنة المحاماة بشكل عام.

وتستكمل النقابة إجراء المقابلات بعد غد الأربعاء الموافق 4/9/2024، طبقًا لجدول المواعيد وكشوف الأسماء المعلنة سلفًا عبر موقع النقابة.

جدير بالذكر أنه تم إخطار كافة المتقدمين للمقابلة الشخصية بالموعد المحدد عبر رسائل الواتساب، عن طريق رقم 01099595404، وتم نشر الأسماء على الموقع الإلكتروني وصفحة النقابة الرسمية.

كشوف أسماء المقابلات الشخصية ليوم الأربعاء الموافق 4/9/2024

ويقع مقر نادي المحامين النهري على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» الخط الأول (حلوان المرج ـ الجديدة).

ووضعت اللجنة عدة قواعد وهي:

- الالتزام بالمواعيد المحددة لكل اسم، ولا يجوز حضور أي شخص في غير المواعيد المحددة له.

- الالتزام بالزي الرسمي، (بدلة كاملة، والكرافتة)، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم.

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