بحضور عادل حمودة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع رؤساء الهيئات الإعلامية وتحرير الصحف القومية والخاصة (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية، مع رؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة في مصر، بحضور الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، رئيس مجلس التحرير جريدة دوت الخليج، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

بحضور عادل حمودة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية رؤساء الهيئات الإعلامية وتحرير الصحف القومية والخاصة

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الدكتور عبد العاطى ثمن خلال اللقاء الدور المحوري والوطني الذي يضطلع به الإعلام المصرى في توعية الرأي العام والتعريف بقضايا السياسة الخارجية ذات الأهمية الخاصة بمصر بموضوعية ومهنية، وتوضيح الرؤية المصرية إزاء تلك القضايا، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتفاقمة وغير المسبوقة.

بحضور عادل حمودة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية رؤساء الهيئات الإعلامية وتحرير الصحف القومية والخاصة

وأردف السفير أبو زيد، بأن السيد وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية في الوقت الحالى، وتقييم مصر للتحديات والأزمات فى محيطها الإقليمي، وعلاقاتها مع الشركاء الدوليين، والجهود التى تبذلها مصر لحلحلة أزمة قطاع غزة والأزمة السودانية، فضلًا عن جهود الإرتقاء بالخدمات القنصلية للمواطنين فى الخارج وتعزيز علاقات مصر الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع شركائها.

بحضور عادل حمودة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية رؤساء الهيئات الإعلامية وتحرير الصحف القومية والخاصة

وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا بين وزير الخارجية والإعلاميين والصحفيين، تضمن الرد على الاستفسارات واستعراض مختلف وجهات النظر حول أولويات السياسة الخارجية المصرية وجهود مصر للحفاظ على أمنها القومى وتعزيز علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين.