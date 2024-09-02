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وزير الخارجية يلتقي رؤساء الهيئات الإعلامية ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة

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أحمد جودة - القاهرة -  

التقى السيد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين ٢ سبتمبر الجارى بمقر وزارة الخارجية، مع رؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة في مصر، بحضور الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام، والأستاذ عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الدكتور عبد العاطى ثمن خلال اللقاء الدور المحوري والوطني الذي يضطلع به الإعلام المصرى في توعية الرأي العام والتعريف بقضايا السياسة الخارجية ذات الأهمية الخاصة بمصر بموضوعية ومهنية، وتوضيح الرؤية المصرية إزاء تلك القضايا، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتفاقمة وغير المسبوقة.

وأردف السفير أبو زيد، بأن السيد وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية في الوقت الحالى، وتقييم مصر للتحديات والأزمات فى محيطها الإقليمى، وعلاقاتها مع الشركاء الدوليين، والجهود التى تبذلها مصر لحلحلة أزمة قطاع غزة والأزمة السودانية، فضلًا عن جهود الإرتقاء بالخدمات القنصلية للمواطنين فى الخارج وتعزيز علاقات مصر الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع شركائها.

وقد شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا بين السيد وزير الخارجية والسادة الإعلاميين والصحفيين، تضمن الرد على الاستفسارات واستعراض مختلف وجهات النظر حول أولويات السياسة الخارجية المصرية وجهود مصر للحفاظ على أمنها القومى وتعزيز علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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