حياة كريمة في المنوفية.. استكمال أعمال قطع الفرمة بطريق 100 أشمون - محله سبك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - أكد المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه فى إطار تنفيذاً توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تم تذليل كافة العقبات وإنجاز المهام لسرعة نهو أعمال الرصف بطريق أشمون - محله سبك - أبو رقبه- شعشاع، نظراً لأهمية هذا الطريق وحيويتة ولتحقيق السيولة المرورية للمواطنين من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم، ضمن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى فى شتى المجالات.

وأكد رئيس مركز ومدينة أشمون، أنه يتابع استكمال أعمال قطع الفرمة بطريق 100، أشمون - محله سبك - أبو رقبه - شعشاع، وذلك تمهيداً للبدء في أعمال وضع طبقة السن ورصفة خلال الفترة القادمة.