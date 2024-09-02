وزير التعليم: دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج والمنصات الرقمية لتطوير التعليم في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم إعداد المناهج الخاصة بالمحتوى الرقمي لـ الذكاء الاصطناعي، ودمج الطلاب في التقييم التكويني، وكذلك دمج الذكاء الاصطناعي بقوة في المنصات الرقمية بما يتناسب مع العصر الرقمي، وذلك بتصميم منصات الوزارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن العمل على تغيير جذري لتلبية الاحتياجات المستقبلية للطلاب المتعلقة بالبرمجة وتخصصات علوم الحاسب.

وقال الوزير: "إن نظام التعليم المصري يضم أكثر من 25 مليون طالب، ونواجه عددًا من التحديات، أكثرهم صعوبة كثافة الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وسعة شبكة الإنترنت، حيث تسعى الوزارة إلى تمكين كل طالب من الوصول للإنترنت والذي يعد تحديًا كبيرًا"، مضيفًا أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد المعلمين على التدريس باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، علمًا بأن نظام التعليم في مصر يضم معلمين متميزين ونعمل جاهدين على تنميتهم المهنية.

ويشارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الجلسة العامة تحت عنوان "التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى التعليم: ضمان اتباع نهج مستدام تركز على الإنسان"، وذلك خلال مؤتمر"أسبوع التعلم الرقمى 2024" بفرنسا، والذى تنظمه منظمة اليونسكو، خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤.