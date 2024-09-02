نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مشروع الإسكان البديل بروضة السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مشروع الإسكان البديل بروضة السودان للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية فى إطار خطة الدولة نحو تسكين قاطني المناطق غير الآمنة بمساكن حضارية بديلة.

وأكد المحافظ ان ما تشهده المناطق غير الآمنة وغير المخططة من أعمال تطوير شاملة تعكس مدي حرص الدولة علي تحسين المستوي المعيشي لمواطنيها بتلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار المهندس عادل النجار خلال تفقد المبنى الخدمى بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة تشغيل المبنى نظرًا لأهميته حيث يضم حضانة أطفال ووحده صحية ومشغل للعمالة اليدويه لضمان توافر كافة الخدمات للمواطنين.

كما كلف المحافظ بإعادة استغلال أحد الأراضي الفضاء كملاعب وحدائق مفتوحه كمتنفس لأهالى المنطقة موجهًا بتركيب بلاط انترلوك خلف المساكن بالإضافة إلى مراجعة شبكة الكهرباء والتأكد الكامل من كفاءتها.

كما حرص المحافظ على تفقد مقر صندوق مكافحة وعلاج الادمان واطلع على الخدمات التوعوية والعلاجية المقدمة من الصندوق لأهالى المنطقة موجهًا بزيادة المجهودات وابتكار وسائل توعوية حديثة لإحداث تأثير إيجابي على الشباب.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبدالحليم نائب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

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