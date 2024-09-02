نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم ترصد 4 حالات غش إلكتروني في تاسع أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدي طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم ) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي عدد (١٢٧٢٩) طالب/طالبة، كما أدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة(التفاضل والتكامل) بإجمالي عدد (٤٠٨٧) طالب/ طالبة، بينما أدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد (٣٠٨٨) طالب/طالبة.

كما أدي طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء).

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد ٤ حالات غش حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة أثناء مادة امتحان علم النفس والاجتماع أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، كما تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة غرب طنطا بمحافظة الغربية أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وظبط طالبة بلجنة بإدارة القوسية بمحافظة أسيوط أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان علم النفس والاجتماع، وضبط طالبة بلجنة بإدارة أرمنت بمحافظة الأقصر أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية( الرياضيات ) امتحان الدور الثاني غدًا الثلاثاء الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٤، فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علوم ) امتحان في مادة الأحياء، كما سيؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في (الكيمياء - الفيزياء).

