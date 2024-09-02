"الستات مايعرفوش يكدبوا" يستعرض رسالة مجدي يعقوب عن مبادرة بداية لبناء الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 05:30 مساءً - عرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة cbc، رسالة قصيرة للبروفيسور وجراح القلب مجدي يعقوب، وجهها للشعب المصري، لدعم مبادرة التنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال مجدى يعقوب فى مقطع مصوّر نشره الحساب الرسمي للمبادرة على مواقع التواصل: "رسالة قصيرة من مواطن مصري إلى الشعب المصري، إن حضارة وتقدم الشعوب تعتمد اعتمادا كاملا على ثقافة الشعب، وهذه الثقافة يلزمها رعاية شاملة من الحكومة وبقية الشعب، وهذه الرعاية تلتزم بالصحة والتعليم والتدريب والبحث العلمي".

وأضاف يعقوب: "متأكد تماما أن المشروع الجديد سيكون له مفعول عظيم جدا في هذا الموضوع، وحرص الحضارة المصرية وتقدمها، تلك الحضارة المعروفة من أيام قدماء المصريين، كما أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ستقدم خدمة جليلة للمجتمع المصري.