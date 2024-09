نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاهي حواس يلقي محاضرة بالولايات المتحدة الأمريكية ويوقع كتاب آثار الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور «زاهي حواس» محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الحديثة وذلك بمتحف بور بمدينة "سانتا آنا" بجوار لوس أنجلوس، بحضور العديد من رموز السياسية والفن والصحفيين والإعلاميين.

وتحدث "حواس" عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في سقارة والأقصر والاكتشافات داخل هرم الملك خوفو.

وفي نهاية المحاضرة وقع "حواس" النسخة العاشرة من كتاب "mountains of the pharaohs" التي أصدرته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يذكر أن الدكتور زاهي حواس شارك في كتابة العديد من الكتب المتعلقة بعلم المصريات، بما في ذلك لعنة الفراعنة، مغامراتي مع المومياوات، والملك توت عنخ آمون، كنوز من القبر، ونشر هذا الأخير ليتزامن مع معرض كبير في المملكة المتحدة. كما كتب عن توت عنخ آمون لمجلة «مصر القديمة» التي تصدر مرتين في الشهر.

وكتابته بالعربية متنوعة ومنها:

«أبو سمبل: معابد الشمس المشرقة»، تقديم فاروق حسني، شركة مصر للصوت والضوء، القاهرة، 2001.

«أشغال النجارة في مصر القديمة: نجارة العمارة»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2007.

«الأسقف ومناظرها الدينية عبر العصور»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الدولة لشئون الآثار، القاهرة، 2011.

«الإسكندرية عبر العصور: أبو مين، مريوط»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2009.

«الجمالية وآثارها في عيون أطفالنا»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2004.

«العملات في مصر القديمة عبر العصور: مجموعة منتقاة من المتحف المصري بالقاهرة»، متحف المصري، مجلس الاعلى للآثار (مصر)، 2010.

«المتحف القبطي: مرايا التاريخ. عبق العراقة»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2006.

«المل الذهبي: عالم توت عنخ آمون»، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2007.

«المناظر المصورة على تماثيل الأفراد حتى نهاية الأسرة الخامسة والعشرين»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2009.

«النشرات العلمية: إدارة التوثيق والبحث العلمي»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار: الإدارة العامة لصيانة وترميم آثار ومتاحف القاهرة الكبر، قطاع المشروعات، القاهرة، 2004.

«بحوث ودراسات في البرديات العربية»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2009.

«جامع المؤيد شيخ»، بالاشتراك مع آخرون، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2006.

«حراس الحضارة»، 2008.

«حضارة مصر القديمة: منذ اقدم العصور حتى نهاية عصور الأسرات الوطنية»، بالاشتراك مع آخرون، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2004.

«خان الزراكشة»، بالاشتراك مع آخرون، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2006.

«دراسة علمية وتطبيقية في علاج وصيانة العملات الأثرية المعدنية»، بالاشتراك مع آخرون، مجلس الأعلى للآثار (مصر)، 2008.

«دليل آثار محافظة سوهاج»، بالاشتراك مع آخرون، القاهرة، 2011.

«رحلات وأسرار: صفحات في تأثير الحضارة المصرية على العالم»، دار الشروق، القاهرة، 2006.

«رحلة إلى الخلود»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2006.

«سيدة العالم القديم»، بالاشتراك مع آخرون، دار الشروق، القاهرة، 2001.

«سيناء عبر العصور»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2008.

«شواهد قبور من الإسكندرية»، بالاشتراك مع آخرون، مكتبة الإسكندرية، الإسكندرية، 2007.

«عائلة الملك خوفو: تاريخ وأسرار الأسرة الرابعة: الدولة القديمة»، الدار المصرية البنانية، القاهرة، 2009.

«كراسات لجنة حفظ الآثار العربية. الكراسة 28 الكراسة 28»، وزرة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2007.

«مدرسة وخانقاه الأمير صرغتمش»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2002.

«معجزة الهرم الأكبر»، القاهرة، 2004.

«مقبرة عبريا: كشف في سقارة»، بالاشتراك مع آخرون، 1996.

«مكتبة الإسكندرية: متحف الآثار»، بالاشتراك مع آخرون، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2002.

«شامبليون... لوجران: خطوات على أرض مصر»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2005.

«جامع محمد بك أبو الده، 1187-1188 هـ/1773-1774 م: أثر رقم 98»، بالاشتراك مع آخرون، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2007.

«باب النص، 480 هـ/1087 م: أثر رقم 7»، بالاشتراك مع آخرون، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2007.

«خانقاة بيبرس الجاشنكي، 706 هـ/1306-1310 م: أثر رقم 8»، بالاشتراك مع آخرون، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2007.

«مدرسة الأمير عبد الغني الفخر، جامع البنات، 831 هـ/1418 م: أثر رقم 184»، بالاشتراك مع آخرون، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2007.

«مدرسة جمال الدين الإستادار: أثر رقم 3، 810 ھ-811 ھ / 1406 م-1408 م»، بالاشتراك مع آخرون، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2001.

«مدرسة قاني باي المحمدي: بشارع الصليب، أثر رقم 15، 816 ه. 1413 م»، بالاشتراك مع آخرون، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2002.

«مسجد القاضي يحيى زين الدين بالحبانية: أثر رقم 20، 856 هـ/ 1452 م»، بالاشتراك مع آخرون، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2007.

كما أن له العديد من الإصدارات بالإنجليزية ومنها:

Guardian of Ancient Egypt: studies in honor of Zahi Hawass Volume 3 Volume 3)‏ - حارس مصر القديمة: دراسات على شرف زاهي حواس، المجلد 3»، تأليف جانيس كامرين، وميروسلاف بارتا، وسليمة إكرام، ومارك لينر، ومحمد مجاهد، 2020.



Proceedings of the First international conference on ancient Egyptian mining & metallurgy and conservation of metallic artifacts: Cairo، Egypt، 10-12 April 1995)‏ - وقائع المؤتمر الدولي الأول للتعدين والمعادن المصرية القديمة والحفاظ على المصنوعات المعدنية: القاهرة، مصر، 10-12 أبريل 1995»، تأليف إسماعيل فيصل وزاهي حواس، الناشر: وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 1996.



The realm of the pharaohs: essays in honor of Tohfa Handoussa)‏ - عالم الفراعنة: مقالات على شرف تحفة حندوسة» المجلس الأعلى للآثار المصرية، القاهرة، 2008.



The secrets of the Sphinx: restoration past and present)‏»، تأليف زاهي حواس، مطبعة الجامعة الأمريكية في القاهرة، القاهرة، 2006.



The world of ancient egypt essays in honor of Ahmed Abd el-Qader el-Sawi)‏»، تأليف زاهي حواس، وخالد داود، وأحمد الصاوي، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، 2006.



Silent Images 1995.

The Golden Age of Tutankhaman 2004.

The Golden King: The World of Tutankhamun 2006.

The Great Book of Ancient Egypt: In the Realm of the Pharaohs 2007.

The Island Of Kalabsha 2004.

The Legend of Tutankhamun 2015.

The Mysteries of Abu Simbel 2000.

The Pyramids of Ancient Egypt 1990.

The Realm of the Pharaohs 2006.

The Temple of Queen Hatshepsut at Deir El Bahari 2004.

The Treasures of the Pyramids 2003.

Tutankhamun and the Golden Age of the Pharaohs 2005.

Tutankhamun: The Golden King and the Great Pharaohs 2008.

Tutankhamun: The Mysteries of the Boy King، 2005.