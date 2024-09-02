نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطاع المعاهد الأزهرية يحذر من القرارات الـوهمية والمزورة بالعمالة المنضمة بالأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحذر قطاع المعاهد الأزهرية من القرارات الـوهمية والمزورة، التي توهم تعلقها بالعمالة المنضمة بالأزهر وتوفير فرص عمل في المعاهد الأزهرية المقامة بالجهود الذاتية -على غير الحقيقة- ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواطنين والعاملين في المناطق الأزهرية، من خلال سماسرة الوظائف الذين يحاولون خداع المواطنين واستغلال حاجتهم الملحة للوظائف.

ولذا؛ يشدد قطاع المعاهد الأزهرية أن هذه القرارات لا صحة لها على الإطلاق، ولم يصدر عن الأزهر قرارات في هذا الشأن، وأن عملية التوظيف في الأزهر تتم وفق الإجراءات القانونية المنظمة، وتتم بناء على إعلانات رسمية تصدر ويُعلن عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.