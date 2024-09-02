نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل وتواجد الموظفين بديوان حي العمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية مفاجئة استهدفت متابعة سير العمل داخل ديوان عام حى العمرانية للوقوف علي تواجد الموظفين بالإدارات وتلقي البلاغات بغرف العمليات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي لحى العمرانية تابع خلالها تجهيزات المركز ومتابعة تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وإنهاء المعاملات وموقف طلبات التصالح المقدمة وشهادات البيانات الصادرة.

كما التقى المحافظ بالجمهور داخل المركز للوقوف على مدى رضاهم عن المعاملات وسرعة تنفيذ الإجراءات واي سلبيات واجهتهم خلال تواجدهم داخل المركز مؤكدًا لهم أن اي تقصير من قبل المنوط لهم خدمة المواطنين سوف يواجه بمنتهي الحزم.

مؤكدًا علي العاملين بالمركز التكنولوجي بمتابعته الدورية لالتزام العمل داخل المركز سواء من خلال تقارير المتابعات اليومية من لجان التفتيش أو بالزيارات المفاجئة قائلا " هتشوفوني قدامكم كل شوية".

كما تابع المحافظ نتائج اعمال لجنة فحص ومراجعة طلبات التصالح داخل الحى مؤكدًا علي أهمية تحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي.

كما قام المحافظ بتفقد الإدارات المختلفة داخل الحى وأثناء تفقد غرفة العمليات قام بمراجعة سجل تلقى البلاغات موجها بسرعة تحويل تلقى وتسجيل البلاغات من ورقى إلى الكترونى لتسهيل التعامل مع البلاغ ومتابعه خط سيره حتي الانتهاء منه.

و شدد المحافظ على رئيس حى العمرانية بسرعه إجراء الصيانات المختلفة داخل مقر الحى بشكل فورى وذلك للحفاظ على المال العام بالإضافة إلى تيسير التعاملات والإجراءات على المواطنين.

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