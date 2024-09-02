الصحة: لا حالات إصابة بجدري القرود في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 06:31 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه دائما بالعمل على ضمان استدامة المشروعات الصحية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لملف الصحة.

وقال “عبد الغفار"، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أن خلال الشهر الحالي ستنتهي أزمة الدواء في مصر، خاصة مع العمل على توفير العملة الصعبة تم توفير كافة المواد الخام لتصنيع الأدوية.

وتابع المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي حالات إصابة بجدري القرود في مصر.