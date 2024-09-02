أكرم القصاص: الرئيس السيسى وجه بإطلاق مبادرات عدة لتنمية وبناء الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - تحدث الكاتب الصحفى، أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع" حول مبادرة التنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، قائلا:"تنمية الإنسان بدأ منذ 30 يونيه، والمبادرات الرئاسية التى تم إطلاقها فى مجالات الصحة ومساندة الفئات غير القادرة كتكافل وكرامة كلها كانت موجهة للإنسان".

وأضاف الكاتب الصحفى، أكرم القصاص خلال مداخلة لقناة المصرية، أن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة واضحة فى أكثر من مستوى لتنفيذ فكرة تنمية الإنسان وعمل مبادرات فى التعليم والصحة والرياضة وتوفير فرص عمل وتدريب الشباب".

ولفت الكاتب الصحفى، أكرم القصاص إلى الاهتمام بالتعليم والصحة بشكل مكثف لبعض الفئات، خاصة إدماج ما يقرب من أكثر من 8 ملايين أسرة فى تكافل وكرامة فى مبادرة التأمين الصحى وإدماج العمالة غير المنتظمة.

تابع الكاتب الصحفى، أكرم القصاص:"الدولة عملت عل التوسع وتطوير المستشفيات خاصة مستشفيات العلاج النفسى، وإنشاء مستشفيات جديدة، ومناقشة توطين وصناعة الدواء فى مصر وتوفير المستلزمات الطبية، وهناك خطط كاملة لبناء الإنسان فى مجال التعليم والصحة وغيره.