مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر يعلن استمرار اندلاع الحريق بناقلة النفط سونيون

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر قالت إن استمرار اندلاع الحريق بناقلة النفط سونيون ولا مؤشرات عن تسرب للخام.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر لها بأن اليونان تؤكد أن هناك تسرب نفطي محتمل تم رصده بمنطقة الناقلة سونيون التي استهدفها الحوثيون، ونحث الدول كافة على المساعدة بمنع المخاطر البيئية التي قد تنجم عن الناقلة سونيون.

أبلغت اليونان الأمم المتحدة اليوم بوجود تسرب نفطى محتمل بناء على صورة بالقمر الصناعى من وكالة السلامة البحرية الأوروبية بالناقلة سونيون.