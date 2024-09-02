تشريعية النواب: غدا مناقشة مواد اعترضت عليها نقابة المحامين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هناك مواد قديمة فى قانون الإجراءات الجنائية ولم يتم تعديلها فى مشروع القانون الجديد، ورأت اللجنة التشريعية أنه طالما لم يكن هناك عدم وجود مشاكل على أرض الواقع أفردتها مواد النصوص القديمة فبالتالى لا مساس بها والإبقاء عليها كما هى.

وأضاف إيهاب رمزى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن نقابة المحامين رأت أن لديها تعديلات وأنه لابد من تعديل المواد القائمة بتعبيرات وألفاظ وصيغة أفضل وهذا يشكل تقليل من ضمانات المحامى فى أثناء أداء عمله.

تابع:"قلنا لايوجد مشكلة لدى اللجنة فى أنها تنظر كل اعتراضات المحامين، فضلا عن أنه كان هناك اعتراض من جانب نقابة الصحفيين على مادة، موضحا أنه تم دعوة نقيب المحامين للمشاركة فى جميع مناقشات اللجنة، وتم مشاركة المحامين، وغدا سيتم مناقشة جميع المواد التى اعترضت عليها نقابة المحامين بقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن اللجنة مرحبة بأى اعتراضات.