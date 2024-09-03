نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وفاة أحمد همام كبير مذيعي إذاعة القرءان الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي منذ قليل الإعلامي أحمد همام، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، وقد خيم الحزن على محبي الإذاعة وأصدقائه.

ونعى العديد من محبي وعشاق إذاعة القرآن الكريم الإعلامي الراحل عبر منصات التواصل الاجتماعي. حيث كتب أحمد شعبان عبر حسابه على "فيس بوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خالص العزاء في وفاة الإعلامي الأستاذ أحمد همام، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون."

وفي سياق متصل، كتب الأستاذ أحمد عيد عطية عبر حسابه على "فيس بوك": "الأستاذ أحمد همام في ذمة الله -تعالى-، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم وعضو مجلس النواب السابق عن دائرة السنبلاوين. اللهم أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة."

ومن المقرر تشييع جنازة الفقيد ظهر اليوم الثلاثاء من مسقط رأسه بقرية التمد الحجر بمركز السنبلاوين.