هيئة الأرصاد: الرطوبة الشديدة سبب الإحساس بمزيد من ارتفاع درجات الحرارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 08:30 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار حالة الطقس حار على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة السبب الرئيسى فى الاحساس بمزيد من ارتفاع حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع اليوم أن يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.