وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 08:30 صباحاً - ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مُستهل الاجتماع، تابع الوزير نتائج تنفيذ التكليفات التي تم مناقشتها في اجتماع المجلس السابق، والتي شملت تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية لتسريع وتيرة الإنتاج البحثي وتبادل الخبرات ومتابعة ابتكارات المراكز البحثية ، بالإضافة إلى تكثيف الجهود التسويقية لمنتجات المراكز والمعاهد بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

وأكد الوزير أهمية متابعة ربط البحث العلمي بأولويات الدولة التنموية، من خلال توجيه الجهود البحثية نحو مُعالجة التحديات التي تواجه المجتمع، وتطوير حلول مُبتكرة تُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة، داعيًا إلى ضرورة تبني إستراتيجيات بحثية طموحة، تركز على الصناعات المُستقبلية التي تشهد منافسة عالمية شديدة، مؤكدًا أهمية دعم الباحثين وتوفير البيئة الملائمة للإبداع والابتكار.

ووجه الوزير بمتابعة منتجات المراكز والجهات البحثية من الابتكارات، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية للبحث العلمي، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يستند إلى دراسة للاحتياجات الحالية والمُستقبلية، وأن تقدم حلولًا مُبتكرة وعملية لمُعالجتها، وتحويل البحث العلمي إلى منتجات تُساهم في التنمية الاقتصادية المُستدامة.

وتطرق المجلس إلى آخر المستجدات بشأن المشاركة في مؤتمر المناخ المزمع عقده بمدينة باكو بأذربيجان (COP29) في نوفمبر القادم.

كما تطرق الاجتماع إلى زيارة الدكتور حسام عثمان لبعض الجهات البحثية، ومنها (معهد بحوث الإلكترونيات، والمعهد القومي للبحوث)، مؤكدًا أهمية استمرار الزيارات الميدانية لكافة الجهات البحثية؛ بهدف وضع تصور شامل لتقييم الأثر الصناعي لهذه المراكز والمعاهد، ووضع آلية مُتكاملة لدعم الابتكار والبحث العلمي، بما يُسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات البحثية الضخمة المُتاحة ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلي يُبرز أنشطة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وأكدت الدكتورة عبير السحراتي، القائم بأعمال رئيس المعهد، أهمية الدور المحوري للمعهد ، مشيرة إلى الفروع الأربعة للمعهد في (الإسكندرية، الغردقة، السويس "العقبة"، القناطر الخيرية)، وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية ترجمة هذه أبحاث المعهد إلى منتجات قابلة للتسويق، داعيًا إلى تكثيف الجهود التسويقية للاستفادة القُصوى من هذه المنتجات وتحقيق عائد اقتصادي ملموس.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة اختيار رئيس شعبة مترولوجيا الكتلة والقوة بالمعهد القومي للمعايرة.