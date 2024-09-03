نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024: استمرار الأجواء الحارة وتحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، حيث تستمر الأجواء الحارة والرطبة خلال النهار على أغلب أنحاء البلاد، مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة خاصة في جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات الذروة، ما أثار خيبة أمل بين محبي فصل الشتاء.

حالة الطقس خلال النهار والليل

نهارًا: الأجواء حارة ورطبة على معظم أنحاء البلاد، مع توقعات بأن تكون شديدة الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأجواء حارة ورطبة على معظم أنحاء البلاد، مع توقعات بأن تكون شديدة الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد. ليلًا: الطقس مائل للحرارة ورطب على أغلب المناطق، ما يجعل الليل أقل برودة ويزيد من الإحساس بالحرارة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

فرص سقوط الأمطار: تتوقع خرائط الطقس فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، وتكون هذه الأمطار على فترات متقطعة.

تتوقع خرائط الطقس فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، وتكون هذه الأمطار على فترات متقطعة. نشاط الرياح: لوحظ نشاط في الرياح على معظم أنحاء البلاد خلال الليل، ما قد يخفف قليلًا من الشعور بالحرارة.

نسبة الرطوبة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 80 ـ 85%، والصغرى بين 35 ـ 40%.

تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 80 ـ 85%، والصغرى بين 35 ـ 40%. السواحل الشمالية: تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 90 ـ 95%، والصغرى بين 50 ـ 55%.

تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 90 ـ 95%، والصغرى بين 50 ـ 55%. شمال الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 55 ـ 60%، والصغرى بين 20 ـ 30%.

تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 55 ـ 60%، والصغرى بين 20 ـ 30%. جنوب الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة العظمى بين 30 ـ 40%، والصغرى بين 15 ـ 20%.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى:

العظمى: 35°C

المحسوسة: 37°C

الصغرى: 26°C

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 32°C

المحسوسة: 35°C

الصغرى: 23°C

السواحل الشمالية الشرقية:

العظمى: 32°C

المحسوسة: 35°C

الصغرى: 24°C

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

العظمى: 39°C

المحسوسة: 41°C

الصغرى: 28°C

شمال الصعيد:

العظمى: 38°C

المحسوسة: 40°C

الصغرى: 25°C

جنوب الصعيد: