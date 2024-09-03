نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطاب هام من التعليم بشأن سد عجز المعلمين لعام 2024/2025 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا هام للمديريات التعليمية، بشأن آليات سد العجز المعلمين مع العام الدراسي الجديد، وذلك بعد الانتهاء من ورشة العمل التي عقدتها الوزارة بحضور موجهي عموم المواد الدراسية بالمحافظات وكذلك مديري إدارات التنسيق بالمديريات، وذلك مناقشة آليات سد العجز في أعضاء هيئه التعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها أنه بالنسبة للبرنامج التحويلي التخصصات بين المعلمين يشترط أن يكون المتقدمين الراغبين من شاغلي وظائف المعلمين للمواد الدراسية التي بها زيادة إلى المواد الدراسية التي بها عجز يشترط الاتي:-

- بالنسبة لمادة اللغة العربية يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على تخصص الفلسفة من جامعة الأزهر فقط وذلك لتدريس اللغة العربية للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

- بالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس الألسن أو اللغات والترجمة بشرط أن تكون اللغة الثانية له لغة إنجليزية، وذلك لتدريس اللغة الإنجليزية للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

- بالنسبة لمادة الرياضيات يشترط أن يكون حاصلًا على بكالوريوس تجارة على أن يكون من شعبة القسم العلمي بالمرحلة الثانوية وكذلك بكالوريوس الزراعة شعبه الهندسة الزراعية، وذلك لتدريس الرياضيات ومتعدد التخصصات للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

- بالنسبة لمادة العلوم يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس العلوم أقسام الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والحيوان والنبات والجيولوجيا أو حاصلًا على بكالوريوس العلوم الزراعية لتدريس مادة العلوم بالمرحلة الابتدائية.