وزارة العمل :” سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات ومصانع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة، مبادرة "سلامتك تهمنا" بمحافظة السويس، وذلك بشركة السويس للصلب بحضور ممثلي أكثر من 40 شركة، وأكثر من 150 من أصحاب الشركات ومن العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة بالسويس ، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران ، واللواء أ.ح طارق الشاذلي محافظ السويس ، بمشاركة المهندسة غادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، واللواء ا.ح .محمود فكري رئيس مجلس الإدارة لشركة السويس للصلب ، المبادرة تضمنت محاضرات علمية حول التحقيق في الحوادث ، نظم إدارة السلامة والصحة المهنية ، ودور السلامة والصحة المهنية وأهميتها في الحفاظ على العمال والمنشأة وزيادة الإنتاج ، واستعراض فيلم تسجيلي حول شركة السويس للصلب وما تقدمه للإقتصاد القومى وللعاملين بها ، يأتى ذلك فى إطار دور الإدارة المركزية الخاص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات ، فى ظل تطبيق معايير العمل الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية وصدقت عليها الدولة المصرية والتى تعتبر مبادئ توجيهية بشأن نظم إدارة السلامة والصحة المهنيتين تتجلى فيها قيم وصكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بحماية صحة العمال وسلامتهم ، وفقا للمبادئ الدولية المتفق عليها والتي حددتها هيئاتها المكونة الثلاثية.، ويوفر هذا النهج الإطار السليم لتنمية ثقافة سلامة مستدامة داخل الوزارة ..

وأوضحت الوزارة فى بيانها ، أن تلك المبادرة تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين ، وأفادت هند جمال مدير مديرية العمل في تقريرها للوزارة ، ان المحافظة شهدت فعاليات المبادرة بمشاركة المهندسة غادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة والتي أكدت في كلمتها الدور الذي تقوم به مبادرة سلامتك تهمنا في نشر الوعي وتثقيف العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية لجميع المنشآت من أنشطة مختلفة على مستوى الجمهورية ، وأشارت إلى الدور الذي تقوم به المبادرات في منع الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاج ، كما قامت المهندسة حنان سعد الدين مدير إدارة السلامة بالسويس بإلقاء كلمة خلال المبادرة نوهت فيها إلى الدور الذي تقوم به المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بمحافظة السويس .

وأضافت مدير المديرية ، أن المبادرة تضمنت عدة محاضرات ألقى المحاضرة الأولى المهندس اسلام حمدى من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول التحقيق في الحوادث ، كما قامت المهندسة شيرين سلامه من إدارة السلامة والصحة المهنية بالسويس بالقاء المحاضرة الثانية عن نظم إدارة السلامة ، كما شهدت المبادرة حضور ، كما قام المهندس رفيق ضو نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة بإلقاء كلمة عن دور السلامة والصحة المهنية وأهميتها في الحفاظ على العمال والمنشأة وزيادة الإنتاج .