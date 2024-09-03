وزارة العمل : دورات تدريب مجانية للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - تابعت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ الدورات التدريبية المجانية المقدمة للشباب ، علي مهنة : الطاقة الشمسية لعدد 10 متدربين من الذكور ، ومهنة إصلاح وصيانة طلمبات الغاطس لعدد 10 متدربين ، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمياة الجوفية بمركز الداخلة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المهن ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وضمن خطة التدريب للعام 2024 / 2025 والتي تقوم بتنفيذها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية في مراكز التدريب المهنى ووحدة التدريب المتنقلة التابعة لها لتنفيذ خطة الوزارة على ارض الواقع و الخاصة بالتدريب من أجل التشغيل ، لتأهيل الشباب للإلتحاق بسوق العمل الداخلي والخارجي ، أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الدورات التدريبية التي تقدمها المديرية للشباب من أبناء المحافظة بالمجان ، تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالاهتمام بتطوير منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتمكين المرأة إقتصادياً من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب والفتيات الراغبين فى الحصول على الدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية التقديم بمقرات مركز التدريب المهنى أو إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدربين على تدريبات نظرية وعملية على المهن الموجودة ، ويحصل الخريجين على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بعد انتهاء مدة التدريب وفق نظام ساعات التدريب المعتمدة لكل مهنة من المهن ..