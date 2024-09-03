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وزارة العمل : دورات تدريب مجانية للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - تابعت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ الدورات التدريبية المجانية المقدمة للشباب ، علي مهنة : الطاقة الشمسية لعدد 10 متدربين من الذكور ، ومهنة إصلاح وصيانة طلمبات الغاطس لعدد 10 متدربين ، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمياة الجوفية بمركز الداخلة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المهن ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وضمن خطة التدريب للعام 2024 / 2025 والتي تقوم بتنفيذها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية في مراكز التدريب المهنى ووحدة التدريب المتنقلة التابعة لها لتنفيذ خطة الوزارة على ارض الواقع و الخاصة بالتدريب من أجل التشغيل ، لتأهيل الشباب للإلتحاق بسوق العمل الداخلي والخارجي ، أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الدورات التدريبية التي تقدمها المديرية للشباب من أبناء المحافظة بالمجان ، تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالاهتمام بتطوير منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتمكين المرأة إقتصادياً من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب والفتيات الراغبين فى الحصول على الدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية التقديم بمقرات مركز التدريب المهنى أو إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدربين على تدريبات نظرية وعملية على المهن الموجودة ، ويحصل الخريجين على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بعد انتهاء مدة التدريب وفق نظام ساعات التدريب المعتمدة لكل مهنة من المهن ..

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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