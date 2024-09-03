مصدر أمني ينفي تعدي قوة أمنية على متهم أثناء تنفيذ قرار ضبطه وإحضاره بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بقيام قوة أمنية بالتعدى على أحد الأشخاص أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة مما دفعه لإلقاء نفسه من شرفة الشقة محل سكنه بمنطقة فيصل بالهرم والتسبب فى وفاته.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 28/8/2024 وحال قيام قوة أمنية بتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) متهم فى قضية "نصب" وبمجرد علمه بوصول القوة قام بالقفز من نافذه مسكنه وسقط أرضاً بالشارع مما أدى إلى وفاته.. وتصادف تواجد شقيق المتوفى بمسكن المذكور أثناء حدوث الواقعة ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

وأكد المصدر أن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانونى دون أية تجاوزات.. وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.