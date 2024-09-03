الرئيس السيسى يشهد افتتاح معرض مصر الدولى الأول للطيران والفضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء بمدينة العلمين.

ينطلق اليوم الثلاثاء فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 فى نسخته الأولى والذى تستمر فعالياته على مدار 3 أيام بمطار العلمين الدولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك من الثلاثاء للخميس.

ويعتبر المعرض حدث عالمى فريد، في مجال الطيران والفضاء، في افريقيا والشرق الاوسط، وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.