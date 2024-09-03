الرئيس السيسى يشهد العرض الجوى على هامش معرض مصر الدولى الأول للطياران والفضاء بمطار العلمين الدولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى العرض الجوى على هامش معرض مصر الدولى الاول للطياران والفضاء بمطار العلمين الدولى.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجنحة ومعروضات الشركات الوطنية العالمية المشاركة في فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024.

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق اليوم الثلاثاء فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 فى نسخته الأولى والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولى ، وذلك من الثلاثاء للخميس.

ويعتبر المعرض حدث عالمى فريد، في مجال الطيران والفضاء، في افريقيا والشرق الاوسط، وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.