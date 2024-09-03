محافظ الجيزة يتابع سير العمل بموقف المريوطية الجديد الكائن بين شارعي الهرم وفيصل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - قام المهندس عادل النجار محافظ بجولة تفقدية لمتابعة إنتظام العمل بموقف المريوطية الجديدة الكائن بالمنطقة المحصورة بين شارعي الهرم والملك فيصل .

وخلال الجولة تابع المحافظ عملية دخول وخروج السيارات وإستقلال الركاب للمركبات بعدد من الخطوط المتاحة داخل الموقف، موجها بدعم الموقف بعددا من الخطوط الإضافية وفقاً لإحتياجات المواطنين المترددين علي الموقف ومراعاة وجود العدد الكافي من سيارات السرفيس لاستيعاب المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الإلتزام بجداول الصيانة الدورية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لكافه مكونات الموقف لضمان إستيعابه للركاب المترددين عليه والتأهيل الدائم لشبكات الإنارة والحواجز والأسوار ودورات المياه والنظافة .

أكد المحافظ على تشديد أعمال الرقابة على مراحل العمل داخل الموقف ومتابعة الحركة المرورية بمحيطه للتعرف على أى حالات تكدس و سرعة التعامل معها.

وتفقد المحافظ غرفة التحكم والمراقبة بالموقف شدداً على أهميتها في دعم عناصر الامان داخل الموقف ومتابعه منظومة العمل بشكل متكامل .

وخلال تفقده لمحيط الموقف شدد النجار على رؤساء أحياء الهرم والطالبية بتكثيف حملات المرور على المحال للتأكد من إلتزامها بوضع صناديق قمامة أمام المحال و إلزام شركات الجمع والهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع ناتجها اليومي للحفاظ علي الحالة العامة للنظافة بالقطاع .

رافق المحافظ الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم.