بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - نقدم بثا مباشرا من فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى بالعلمين الجديدة.

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق اليوم الثلاثاء فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 فى نسخته الأولى والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولى، وذلك من الثلاثاء للخميس.

ويعتبر المعرض حدث عالمى فريد، في مجال الطيران والفضاء، في افريقيا والشرق الاوسط، وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.