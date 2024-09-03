رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وافريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومجموعة السعودي الألماني لتناقل الخبرات في التشغيل الإقتصادي وتدريب الكوادر البشرية والسياحة العلاجية

هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامجًا للتوأمة مع المستشفيات الدولية (Hub) .. ومجموعة السعودي الألماني شريك استراتيجي في البرنامج

رئيس هيئة الرعاية الصحية: برنامج الهيئة العامة للرعاية الصحية للتوأمة مع المستشفيات الدولية (Hub) يهدف لتبادل الخبرات مع مراكز تميز عالمية وأبرزها بأوروبا والصين والولايات المتحدة.. وذلك بهدف مواكبة التطور الإكلينيكي والتحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نؤمن بأهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل .. ونسعى دائمًا لبحث سبل تعزيز تواجده بمحافظات التأمين الصحي الشامل

المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا يشيد بالطفرة النوعية بمستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل

المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني: نستهدف الإعلان عن مبادرات مشتركة مع هيئة الرعاية الصحية تهدف إلى تجويد الخدمات الصحية بمصر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التشغيل والاستثمار بمنظومة التأمين الصحي الشامل

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومجموعة السعودي الألماني بهدف تناقل الخبرات في عدة مجالات أبرزها التشغيل الاقتصادي وتدريب الكوادر البشرية والسياحة العلاجية.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور أحمد السبكي عن إطلاق هيئة الرعاية الصحية برنامجًا للتوأمة مع المستشفيات الدولية (Hub)، مشيرًا إلى أن مجموعة السعودي الألماني ستكون شريكًا استراتيجيًا في هذا البرنامج، مؤكدًا التزام هيئة الرعاية الصحية بالارتقاء بمستوى الخدمة الصحية التي تقدمها، وتعزيز الشركات مع القطاع الخاص من أجل هذا الهدف.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن إطلاق برنامج التوأمة مع المستشفيات الدولية (Hub) يهدف لتبادل الخبرات مع مراكز تميز عالمية وأبرزها بدول أوروبا والصين والولايات المتحدة، وذلك بهدف مواكبة التطور الإكلينيكي والتحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية التي يتم تقديمها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

واستكمل: "نؤمن بأهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل ونسعى دائمًا لبحث سبل تعزيز تواجده بمحافظات التأمين الصحي الشامل".

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا، بالطفرة النوعية التي شهدتها منشآت هيئة الرعاية الصحية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أهمية الشراكة مع الهيئة لما رأيناه من التزام الهيئة بتحسين جودة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وهو ما انعكس على رؤيتنا لدعم توجهات الهيئة في تقديم خدمات صحية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وبما يلبي تطلعات القطاع الصحي في مصر.

وأضاف: نستهدف الإعلان عن مبادرات مشتركة مع هيئة الرعاية الصحية تهدف إلى تجويد الخدمات الصحية بمصر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التشغيل والاستثمار بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

هذا وقد شارك الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة ، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير الإدارة العامة للمكتب الفني، والدكتورة سالي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتورة شيرين إبراهيم علام، خبير التخطيط وإدارة الشراكات الدولية، والدكتورة ريهام سلامة، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية، ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي، والدكتورة آلاء الدمرداش عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

ومن جانب مستشفيات السعودي الألماني، كل من الأستاذ أحمد وحيد مدير قطاع الموارد البشرية لمستشفيات السعودي الألماني، والدكتورة دينا المغربي، مدير المكتب الفني لمستشفيات السعودي الألماني.