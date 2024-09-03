«الداخلية» تستجيب لالتماس شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بمنزله

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية .. وتفعيل كافة الإجراءات التى تسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم .

استجاب قطاع الأحوال المدنية لإلتماس (سيدة) لمساعدتها فى إستخراج بطاقة الرقم القومى الخاص بنجلها "من ذوى الإحتياجات الخاصة".. حيث تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لإستخراج البطاقة وتسليمها له بمحل إقامته.

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان وقبول من السيدة وأهليتها، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة لإلتماسهم.