وزير العمل يلتقي سفيرة مملكة البحرين في القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - -جبران :جاهزون لتلبية إحتياجات سوق العمل البحريني بالعمالة المصرية المُدربة ..

-سفيرة البحرين تنقل تحيات وزير العمل البحريني إلى نظيره المصري وتتطلع إلى المزيد من التعاون ..

إستقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،سعادة السيدة فوزية بنت عبدالله، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة..حيث أكد الوزير جبران على العلاقات التاريخية ،والمُتميزة بين مصر ،ومملكة البحرين قيادًة وشعبًا،مُشيرًا إلى أن ملف العمل ،من الملفات التي تحظى بإهتمام "البلدين الشقيقين"،وقال أن الوزارة جاهزة لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمُدربة التي يحتاجها سوق العمل البحريني ،موضحًا أن هذه العمالة تتعرض لإختبارات "الفحص المهني" بما يضمن إستدامتها في سوق العمل،لصالح صاحب العمل والعامل ..

من جانبها أعربت سعادة السفيرة عن خالص تهانيها لمعالي السيد الوزير محمد جبران ،على تعيينه في منصبه، مُتمنية له دوام التوفيق والسداد، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين الشقيقين في تطور مستمر وتقدم ونماء وازدهار في مختلف المجالات، منوهة بما تستند إليه من أُسس راسخة من الأخوة والمحبة والتكامل الاستراتيجي،ومُعربة عن مكانة مصر لديها خاصة على المستوى الشخصي..ونقلت السفيرة البحرينية ،تحيات وزير العمل البحريني سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان،إلى نظيره المصري ،مؤكدة على عُمق التعاون بين "الوزارتين" في كافة المجالات التي تخص ملف العمل ،والتنسيق بينهما في المحافل العربية والدولية ..