رئيس الوزراء يلتقى عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 12:33 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى.

ووصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار بكين الدولى، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قمة منتدى التعاون الصينى - الأفريقى "فوكاك"، الذى يعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجارى، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى أرض المطار، كُل من Sun Yeli، وزير الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الشعبية، والسفير عاصم حنفى، سفير مصر لدى الصين، والسفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين لدى مصر، حيث جرت مراسم الاستقبال بحفاوة وترحاب، وسط أجواء من العروض الفنية، مع تسليم باقة من الورود.

وتشهد مشاركة الدكتور مصطفى مدبولى فى القمة برنامجاَ مكثفًا من الفعاليات، حيث يحضر الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقى، وعددا من الجلسات رفيعة المستوى، ويلقى كلمة مُهمة خلال جلسة بعنوان "التحول الصناعى وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء".

كما من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء على هامش القمة، عدة لقاءات مع مسئولين صينيين وأفارقة، إلى جانب مقابلات مع مسئولى شركات صينية بارزة، بينها شركات عاملة فى السوق المصرية، كما من المُخطط أن يشهد الدكتور مصطفى مدبولى خلال الزيارة توقيع عدد من الوثائق المهمة، المتعلقة باستثمارات جديدة أو قائمة.