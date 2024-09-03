عاجل - متحدث الرئاسة ينشر صورا لحظة افتتاح الرئيس السيسي معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في العلمين الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في مدينة العلمين الجديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صورًا من افتتاح الرئيس السيسي، لمعرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء 2024.

الرئيس السيسي يشهد العرض الجوي على هامش معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي العرض الجوي المُنظم على هامش افتتاح معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء في مطار العلمين الدولي.

ويعتبر معرض مصر للطيران والفضاء في العلمين حدث عالمي فريد، في مجال الطيران والفضاء، في إفريقيا والشرق الاوسط، وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعي الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.

وافتتح الرئيس السيسي، جناح الهيئة العربية للتصنيع في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء.

وقال اللواء أركان حرب مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إنَّ الهيئة صنعت أجزاءً من الطائرات بالتعاون مع شركة داسو الفرنسية، وأن الهيئة تجري عمرة للطائرات "مي 8" و"مي 17" وطائرات "جازيل" وk8e، ويتضمن إنتاج الهيئة بعض أنظمة اكتشاف وتتبع الطائرات المسيرة على الاتجاهات المختلفة.