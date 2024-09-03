رئيس الوزراء يلتقي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مطار بكين الدولي، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقى "فوكاك"، الذي يعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى أرض المطار، كُل من Sun Yeli، وزير الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الشعبية، والسفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين، والسفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين لدى مصر، حيث جرت مراسم الاستقبال بحفاوة وترحاب، وسط أجواء من العروض الفنية، مع تسليم باقة من الورود.

وتشهد مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي في القمة برنامجاَ مكثفًا من الفعاليات، حيث يحضر الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقى، وعددا من الجلسات رفيعة المستوى، ويلقى كلمة مُهمة خلال جلسة بعنوان "التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء".

كما من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء على هامش القمة، عدة لقاءات مع مسئولين صينيين وأفارقة، إلى جانب مقابلات مع مسؤولي شركات صينية بارزة، بينها شركات عاملة فى السوق المصرية، كما من المُخطط أن يشهد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة توقيع عدد من الوثائق المهمة، المتعلقة باستثمارات جديدة أو قائمة.