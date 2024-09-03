نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن رسميًا شروط وضوابط سد عجز المعلمين للعام الدراسي الجديد 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الثلاثاء عن آليات جديدة لسد عجز المعلمين مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2024/2025.

جاء ذلك عقب انتهاء ورشة العمل التي عقدتها الوزارة بحضور موجهي عموم المواد الدراسية من المحافظات المختلفة ومديري إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية.

البرنامج التحويلي للتخصصات بين المعلمين

في إطار سعي الوزارة لسد العجز في المواد الدراسية، نص الخطاب الرسمي الصادر عنها على الشروط والضوابط الخاصة بالبرنامج التحويلي بين التخصصات للمعلمين.

حيث يتضمن البرنامج تحويل المعلمين من تخصصات فيها فائض إلى تخصصات تشهد عجزًا في المدارس، وجاءت الشروط كما يلي:

اللغة العربية: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على تخصص الفلسفة من جامعة الأزهر فقط، وذلك لتدريس اللغة العربية للصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية.

اللغة الإنجليزية: يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس الألسن أو اللغات والترجمة، بشرط أن تكون اللغة الثانية له هي الإنجليزية، وذلك لتدريس اللغة الإنجليزية للصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية.

الرياضيات: يتطلب أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس تجارة (شعبة القسم العلمي) أو بكالوريوس الزراعة (شعبة الهندسة الزراعية)، لتدريس مادة الرياضيات ومتعدد التخصصات للصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية.

العلوم: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس في العلوم من أقسام الفيزياء، الكيمياء، البيولوجي، الحيوان، النبات، الجيولوجيا، أو بكالوريوس في العلوم الزراعية، وذلك لتدريس مادة العلوم في المرحلة الابتدائية.

أهمية البرنامج التحويلي

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الوزارة لضمان توفير الكوادر التعليمية المؤهلة في كافة المدارس، وضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس وفعال، ويعكس هذا التحرك حرص الوزارة على تحسين جودة التعليم وضمان توفير المعلمين في المواد الدراسية التي تعاني من نقص في الكوادر.