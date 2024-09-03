مصر ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحمله عواقبها التي تؤجج الاحتقان بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 01:31 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس الأثنين، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة. كما تؤكد مصر علي رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسئولين الاسرائيليين في هذا الشأن.

وحملت مصر، الحكومة الاسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة.

وتؤكد جمهورية مصر العربية حرصها علي مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي الي الحفاظ علي السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة.