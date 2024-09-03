الرئيس السيسي يتفقد أجنحة ومعروضات الشركات المشاركة في فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 01:31 مساءً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجنحة ومعروضات الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء في نسخته الأولى، بمطار العلمين الدولي.

ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 300 شركة وجهة من مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم يمثلون أكثر من 100 دولة، إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة الطيران والفضاء.

ويهدف المعرض الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الطيران والدفاع والفضاء إلى دعم منظومة التصنيع والرقمنة في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء، حيث يعد بمثابة منصة دولية لصناعة الطيران ووكالات الفضاء؛ لمناقشة الإنجازات في مجال استكشاف الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والتطبيقات المدنية والعسكرية لتكنولوجيا الفضاء.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جناح شركة مصر للطيران واستمع لشرح حول التعاقدات الجديدة على 10 طائرات إيرباص "350" و"18" طائرة بوينج، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية لزيادة الطائرات إلى 125 طائرة بحلول عام 2028، في إطار الجهود لتطوير خدمات الناقل الوطني المصري .

وخلال تفقده جناح دولة الإمارات، استمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شرح من منى أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية التي ثمنت زيارة الرئيس للجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، المشاركة في النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء"، قائلة "نتشرف بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكدت الجابر أن مشاركة الإمارات مهمة جدا للتأكيد على تعزيز أواصر بين البلدين اللذين يتشاركان نفس الرؤى والطموحات لتقديم أفضل الاحتياجات من خلال الصناعات الدفاعية وتقدمها التي تلبي احتياجات المستقبل، مشيرة إلى أن المشاركة الإماراتية ستكون متميزة ومتمنية في الوقت ذاته لهذه النسخة النجاح.

وأشارت إلى أن القوات الجوية الإماراتية تشارك بجناح في المعرض ، وهذه المشاركة التي تعد الأولى لها تعكس اهتمام دولة الإمارات بشقيقتها جمهورية مصر العربية.

وأوضحت أن الجناح الاماراتي يشارك فيه أكثر من 9 شركات تحمل علامة صنع في الإمارات، فضلا عن وجود أكثر من 50 منتجًا إماراتيًا ومن أهمها الطائرات المسيرة مثل الطائرة شادو 50 والطائرة "قرموشة" وهي تعني أنثى الصقر.

وخلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأروقة جناح دولة الإمارات، استمع أيضا لشرح مفصل من العميد ركن طيار ماجد خميس رئيس وفد دولة الإمارات المشاركة فى المعرض الدولي للطيران والفضاء، والذي أكد مشاركة 11 طائرة مختلفة من طراز (إف 16) والمقاتلات، بوجود جميع فروع قوات الدفاع الجوي الإماراتية.

وعقب ذلك، استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متن حافلة، طرزا متنوعة من الطائرات المدنية والعسكرية المشاركة في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء والتي اصطفت على أرض مطار العلمين الدولي.

وتوسط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية للمشاركين في معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء بمدينة العلمين الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل اليوم الثلاثاء إلى مطار العلمين الدولي لافتتاح معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء 2024، حيث انطلقت فعاليات المعرض والذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولي.

وانطلقت فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، في نسخته الأولى، اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام، بمطار العلمين الدولي، ويهدف المعرض الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الطيران والدفاع والفضاء إلى دعم منظومة التصنيع والرقمنة في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء، حيث يعد بمثابة منصة دولية لصناعة الطيران ووكالات الفضاء؛ لمناقشة الإنجازات في مجال استكشاف الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والتطبيقات المدنية والعسكرية لتكنولوجيا الفضاء.