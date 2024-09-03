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السكة الحديد: إطلاق خدمة جديدة بين القاهرة والإسكندرية وأسوان والعكس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: إطلاق خدمة جديدة بين القاهرة والإسكندرية وأسوان والعكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إطلاق خدمة جديدة للركاب بين القاهرة والإسكندرية وأسوان والعكس، حيث سيتم تشغيل 4 قطارات تحتوي على عربات نوم وعربات ثانية مكيفة حديثة، وذلك كتجربة لمدة شهر.

وذكرت الهيئة في بيانها اليوم الثلاثاء تفاصيل الخدمة الجديدة التي ستبدأ تشغيلها على النحو التالي:

أولًا: اعتبارًا من 5/9/2024
قطار 1083 (القاهرة - الإسكندرية): يعمل يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، حيث ينطلق من القاهرة الساعة 7:20 صباحًا ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:05 صباحًا. القطارات تحتوي على (2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة روسي).

قطار 1088 (الإسكندرية - أسوان): يعمل يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، حيث ينطلق من الإسكندرية الساعة 19:20 مساءً ويصل إلى أسوان الساعة 12:00 ظهرًا. القطارات تحتوي على (2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة روسي).

ثانيًا: اعتبارًا من 6/9/2024
قطار 1089 (أسوان - الإسكندرية): يعمل يومي الجمعة والاثنين من كل أسبوع، حيث ينطلق من أسوان الساعة 19:40 مساءً ويصل إلى الإسكندرية الساعة 11:20 صباحًا. القطارات تحتوي على (2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة روسي).
ثالثًا: اعتبارًا من 7/9/2024
قطار 1082 (الإسكندرية - القاهرة): يعمل يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، حيث ينطلق من الإسكندرية الساعة 19:20 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 22:00 مساءً. القطارات تحتوي على (2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة روسي).
رابعًا: اعتبارًا من 15/9/2024
قطار 1902 (الإسكندرية - أسوان): ينطلق من الإسكندرية بدلًا من القاهرة ويستمر حتى أسوان، حيث ينطلق من الإسكندرية الساعة 20:10 مساءً ويصل إلى أسوان الساعة 13:20 ظهرًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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