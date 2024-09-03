نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تطالب المديريات بالانتهاء من قوائم الطلاب بالفصول وتسجيل الخطة الدراسية قبل 5 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية بشأن ضرورة الانتهاء من تحديث بيانات الطلاب وإصدار قوائم الفصول وتسجيل الخطة الدراسية التوزيع القائمين بالتدريس على الصفوف والفصول وفقًا للمواد الدراسية قبل يوم 5 سبتمبر المقبل 2024.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات، علي انتهاء المدارس من تحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية وطباعة ومراجعة واعتماد قوائم الفصول من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة التلميذ، وتعليقها داخل الفصول، ويراعي التحديث على قاعدة البيانات أولًا بأول، لافته إلي انتهاء المدارس من تسجيل توزيع القائمين بالتدريس بالمدرسة على الفصول والصفوف وفقا للخطة الدراسية بكل مادة، وذلك على التحقيق الإلكتروني المعد لذلك من خلال استمارة التلميذ الالكترونية،

كما شددت الوزارة في تعليماتها المرسلة لمديريات التربية والتعليم، على انتهاء أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية باعتماد انتهاء المدارس من إعداد قوائم الفصول بكل مدرسة بعد إجراء المراجعات اللازمة لمعدلات الكثافة بالفضول بالمدارس، وكذلك اعتماد انتهاء المدارس من تسجيل توزيع السادة القائمين بالتدريس على كافة الفصول الدراسية بجميع الصفوف بالمدرسة وفقًا للخطة الدراسية لكل مادة، وطباعة التقرير الخاص بنسب الاعتماد على مستوى مدارس الإدارة، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني الاستمارة المدرسة وتسليمه المدير إدارة الإحصاء بالمديرية على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال في موعد غايته الخميس 5 سبتمبر.