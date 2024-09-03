نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي نظيره العماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن بحرى عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أُجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة المصرية والعمانية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أعرب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيد من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والعمانية والملحق العسكرى العمانى بالقاهرة.