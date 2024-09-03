نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024.. تأخير الساعة 60 دقيقة والإجراءات المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب نهاية فصل الصيف، يتزايد البحث عن موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 في مصر، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عما إذا كان سيتم تقديم أو تأخير الساعة في التوقيت الشتوي. وفقًا للقانون الذي أقرته الحكومة بشأن نظام التوقيت الصيفي، يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر

وبحسب القانون الصادر مؤخرًا بشأن نظام التوقيت الصيفي، تصبح الساعة القانونية في مصر مقدمة بمقدار 60 دقيقة ابتداءً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي. وعليه، من المتوقع أن يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة مع بداية التوقيت الشتوي يوم 28 أكتوبر 2024.

التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة لتوفير الطاقة

كما بدأت مصر العمل بالتوقيت الصيفي في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2023، حيث تم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، ويستمر العمل بهذا التوقيت حتى يوم 28 أكتوبر 2024. وجاء هذا القرار في محاولة من الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أشكالها مثل الكهرباء، البنزين، السولار، والغاز.

العودة إلى التوقيت الصيفي.. خطوة لترشيد استهلاك الطاقة

وعادت مصر للعمل بالتوقيت الصيفي بعد إلغائه لمدة 7 سنوات، حيث أقر مجلس النواب قانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي والذي يقوم على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وسط التحديات الاقتصادية العالمية.

الرئيس السيسي يصدق على قانون التوقيت الصيفي

وفي 16 أبريل 2023، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن نظام التوقيت الصيفي، والذي ينص على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة من نهاية أبريل وحتى نهاية أكتوبر من كل عام، كجزء من الجهود الوطنية لترشيد الطاقة وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد.