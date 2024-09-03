وزير السياحة: نتطلع لتعزيز التعاون مع المملكة المتحدة بمختلف المجالات الاستثمارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 03:31 مساءً - أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الاستثمارات السياحية لا سيما في المجال الفندقي، وترحيبها بالمستثمرين المحليين والدوليين، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات الاستثمارية خاصة السياحية والتي تمثل أهمية للبلدين وتحقق مكاسب متبادلة، وكذا تشجيع المستثمرين البريطانيين على المزيد من الاستفادة من الفرص والمبادرات الاستثمارية المتاحة في مصر بما يسهم في زيادة حجم الاستثمار في القطاع السياحي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة اليوم، مع المبعوث التجاري البريطاني لإفريقيا جون همفري، وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة جاريث بايلي والوفد المرافق لهما، لبحث فرص الاستثمار السياحي وتعزيز سبل التعاون المشترك، مثمّنا العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، ومشيداً بما تشهده من تعاون قائم ومتزايد لاسيما في مجال السياحة والآثار.

واستعرض وزير السياحة والآثار - خلال اللقاء - ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع في منتجاته وأنماطه السياحية، لافتاً إلى اهتمام الوزارة خلال المرحلة القادمة بالعمل على تطوير كل منتج سياحي على حدة، حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

وتطرق اللقاء إلى بحث تعزيز سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني إلى المقصد السياحي المصري ولاسيما السائحين ذوي الإنفاق المرتفع، والتعاون لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة متخصصة للشرائح المتفق عليها من السائحين المستهدفين، والترويج لمنتج السياحة الرياضية وتشجيع الفرق والمؤسسات الرياضية البريطانية لإقامة معسكراتهم الرياضية في المقاصد السياحية المختلفة في مصر، وتنظيم ورش عمل مهنية بين منظمي الرحلات البريطانيين ونظرائهم المصريين ورحلات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين ووكلاء السياحة والسفر البريطانيين لزيارة المقصد السياحي المصري والتعرف على مقوماته ومنتجاته السياحية المتنوعة، بالإضافة إلى التطلع لزيادة عدد الرحلات القادمة من مختلف المدن البريطانية إلى الوجهات السياحية المصرية المختلفة.

كما تم بحث إمكانية قيام الجانب البريطاني بنقل تجربته وتقديم الدعم الفني بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخدمات السياحية المختلفة بما يعزز السياحة المستدامة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وتم أيضاً مناقشة إمكانية إعداد مذكرات تفاهم للتعاون في حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الإتجار غير المشروع في الآثار، بالإضافة إلى التعاون لبناء القدرات والتدريب في مجالات حفظ وترميم الآثار والتوثيق الأثري باستخدام التكنولوجيا الرقمية، والتعاون لإقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في المملكة المتحدة.

من جانبه، أكد الجانب البريطاني تطلع المملكة المتحدة إلى مواصلة تعزيز استثماراتها في مصر، والحرص على العمل بشكل مشترك في تعزيز الأعمال والاستثمار بين البلدين وبناء القدرات، بما يعكس عمق العلاقات المصرية البريطانية.

حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار الأستاذة يمني البحار نائب الوزير، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وحضر من سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة السيد تشارلي جارنت الملحق التجاري، والأستاذة وفاء سعد نائب الملحق التجاري، والسيد بيتر أبوش رئيس السياحة التجارية، والسيد جورج يونان المستشار التجاري الأول للبنية التحتية والتعدين، والأستاذة آمنة فهمي مسئول الصحافة والإعلام.