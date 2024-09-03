وزيرة التنمية المحلية تصل موقع العقار المنهار بحي شرق مدينة مصر للإشراف مع محافظ القاهرة على عمليات الإنقاذ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 03:32 مساءً - وصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قبل قليل إلي موقع العقار المنهار بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، للإشراف مع محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وقوات الإنفاذ علي عمليات البحث عن سكان العقار المنهار في ٣٠ شارع محمد عبدالهادي بأرض الجولف.

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن عمليات البحث الجارية أسفرت عن استخراج ناجية ثانية من أسفل انقاض العقار المنهار رقم 30 شارع محمد عبد الهادى بأرض الجولف بحى شرق مدينة نصر، ولا توجد وفيات حتى الآن وما زال البحث جاريًا عن ناجين.

وتشير التحريات الأولية إلى أن سبب انهيار العقار وجود أعمال تشطيبات بالدور الثانى، والعقار صادر له ترخيص عام 1972، ثم تم زيادة دور بترخيص عام 1978.

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم الدفع بمعدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للمساعدة فى رفع أنقاض العقار المنهار رقم 30 شارع محمد عبد الهادى بأرض الجولف بحى شرق مدينة نصر لتسهيل البحث عن الناجين.

والعقار المنهار مكون من أرضى و6 أدوار متكررة وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها فى عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة وسيارات الإسعاف والمطافى، كما قامت شركات الغاز والكهرباء والمياه بفصل المرافق عن العقار.