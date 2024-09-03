نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني لجميع البرامج الطلاب صفوف النقل بالدبلومات الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمديريات التعليمية، بشأن اعتماد وإعلان نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني لجميع البرامج الطلاب صفوف النقل بكافة النوعيات للعام الدراسي 2023/2024، وإخطار المدارس المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية علي منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في خطابها الصادر، إلى أن ذلك في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية المدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية علي منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل للعام الدراسي الحالي 2023/2024 م وبناء على زيارة المحققين الخارجيين للبرامج الدراسية، للتحقق من قرارات التقييم وفعالية التحقق الداخلي، لاعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني للبرامج بكافة النوعيات لطلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

وذلك بعد دراسة التقارير الواردة المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية المدارس التعليم الفني توصي اللجان باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج بكافة النوعيات الطلاب صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني، طبقا للائحة التقييم والتحقق البرامج التعليم الفني القائمة علي منهجية الجدارات، المعدلة والمعتمدة من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

