وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس للمشاركة في ”أسبوع التعلم الرقمي 2024”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 04:32 مساءً - غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى باريس للمشاركة في مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024".

وتنظم الأسبوع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة اليونيسيف تحت عنوان؛ "توجيه التكنولوجيا للتعليم"، خلال الفترة من 2 _5 سبتمبر الجاري.

وزير التعليم العالي يعرض تجربة بنك المعرفة

ويقدم وزير التعليم العالي ضمن فعاليات المؤتمر عرضًا حول تجربة بنك المعرفة المصري، خلال جلسة خاصة ينظمها المؤتمر حول قصة نجاح البنك والذي يعد أحد البنوك الرقمية العامة الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، وما حققه من تعزيز لإمكانية الوصول إلى المصادر التعليمية.

ويستعرض وزير التعليم العالي خلال الجلسة الإنجازات التي حققها البنك كمبادرة مهمة توفر الوصول المجاني إلى ثروة من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين والباحثين، ونجاحه في تحقيق أهدافه بالوصول إلى جميع الدارسين بمختلف المستويات التعليمية، والشراكة مع الناشرين الوطنيين والدوليين.

ويشير وزير التعليم العالي إلى الاجتماع الذي استضافته مصر لوفود منظمة اليونسكو بمشاركة 22 دولة، لنقل تجربة بنك المعرفة المصري وفتح آفاق تعاون بين تلك الدول وممثلي بنك المعرفة.

ويستعرض وزير التعليم العالي أفق التعاون مع منظمة اليونسكو في إجراء دراسات شاملة عن مبادرات التعلم الرقمية على غرار بنك المعرفة المصري، وسبل تقديم ما يلزم من دعم للدول للأعضاء خاصة لقارة إفريقيا والدول النامية لإنشاء منصات رقمية وطنية قوية، وتشجيع التعاون ونقل الخبرات بين الدول الأعضاء للمشاركة في إثراء جهود بوابات التعلم الرقمية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا لتحويل التعليم إلى نظام شامل وفعال ومستدام، وكذا ضمان الوصول إلى الموارد الرقمية عالية الجودة.