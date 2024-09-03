وزير الطيران: معرض العلمين خطوة واعدة تضاف لجهود الدولة المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - تفقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني جميع الأجنحة التابعة لوزارة الطيران المدني، رافقه خلالها الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وذلد عقب الافتتاح الرسمي لمعرض " مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 " في نسخته الأولى بإفريقيا والشرق الأوسط، والمقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمدينة العلمين الجديدة والذي من المقرر أن تستمر فعالياته حتي يوم ٥ سبتمبر الحالى.

وتعرض جميع الشركات أمام زائريها من جميع دول العالم أحدث أنشطتها وخدماتها وقدراتها التكنولوجية المتطورة في مجال الطيران المدني؛ فضلا عن استعراض أحدث مُعدات وتقنيات وأنظمة الطيران، كخطوة حاسمة في مسيرة مصر نحو تعزيز مشاركتها في مجال النقل الجوي واستكشاف الإمكانيات اللامحدودة التي يوفرها هذا المجال الحيوي أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة وخلق فرص شراكات جديدة تشكل مستقبل صناعة النقل الجوي العالمية.

وفي هذا السياق أكد وزير الطيران المدني أن ما شهده العالم اليوم في أولى فعاليات المعرض يؤكد على أن مصر قادرة على استضافة مثل هذه الاحداث والمحافل الدولية المتخصصة في كافة المجالات ومن بينها مجال الطيران والفضاء ، كما يدعم أيضًا من مكانتها كمركز إقليمي للطيران بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويُعد إضافة جديدة وخطوة واعدة تضاف لجهود الدوله المصرية بشكل عام ولمدينة العلمين الجديده بشكل خاص كواجهة سياحية جاذبة؛ لاسيما في ضوء الطفرة العمرانية الشاملة التي شهدتها المدينة في وقت وجيز بفضل جهود الحكومة المصرية ودورها المؤثر والفعال في اللحاق بتنميتها كبقعة تنموية جديدة تساهم في تعزيز الاقتصاد القومي المصري.

ويعتبر معرض مصر الدولي للطيران والفضاء حدث عالمى فريد من نوعه في مجال الطيران والفضاء، في افريقيا والشرق الاوسط، بمشاركة دولية واسعة شملت أكثر من 100 دولة و300 شركة وجهة من مصنعى الطيران و الفضاء حول العالم حيث يستعرض عدد كبير من الطائرات مختلفة الطرازات (مدنية وعسكرية وموجهة)، وبحضور وفود من مختلف دول العالم و نخبة من وزراء الطيران والنقل و رؤساء المنظمات الدولية وهيئات وسلطات الطيران المدني ولفيف من رؤساء شركات الطيران العالميه ووكالات الفضاء والشخصيات البارزة في مجال الطيران والفضاء من مختلف دول إفريقيا والشرق الأوسط.