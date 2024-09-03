ضبط شخص بالقاهرة يوهم المواطنين بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 07:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل مقيم بمحافظة القاهرة، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر، وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.