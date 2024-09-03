هيئة البث الإسرائيلية: مسئولون أبلغوا الوسطاء الاستعداد للانسحاب من فيلادلفيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 07:30 مساءً - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن مسؤولين أبلغوا الوسطاء الاستعداد للانسحاب من محور فيلادلفيا بالمرحلة الثانية لصفقة وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى في غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.