حسام زكي: الجامعة العربية تدعم الشعب اللبناني وتواصل تحركاتها لتهدئة الوضع في ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 08:27 مساءً - قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الوضع الراهن في لبنان معقد للغاية ويحتاج الى مزيد من الصبر والمعرفة مع دعم من قبل الدولة المساندة للشعب اللبناني، مثل مصر وقطر والسعودية، خاصة أن الموقف اللبناني على حافة الهاوية، نتيجة المواجهات التي يخوضها حزب الله ضد إسرائيل في الجبهة الجنوبية، والتى استفادت منها "تل أبيب"، لتحقيق دمار وخراب هائل في الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية لعبت دور مؤثر ومحرك في الأحداث منذ وقت بعيد ولم تترك هذا الدور خلال هذا الوقت الدقيق لدعم الشعب اللبناني، الذى يحمل تركيبة فريدة جعلته يقع في العديد من الأزمات المتلاحقة.

وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، خلال حوار مفتوح تنظمه لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الجامعة العربية وتحديات المنطقة.. رؤى وسيناريوهات مستقبلية"، أن فيما يخص الوضع في اليمن، فهناك موقف للجامعة العربية إزاء جماعة الحوثي وتحركاتها المخالفة للموقف اليمني الرسمي، مؤكدا أيضا على إصرار الجامعة العربية لدعم الشعب الليبي وعدم التوقف عن المحاولة في التوسط بالكيانات الليبية المؤثرة لكي نحصل على التوافقات المطلوبة لتحقيق أهداف الشعب الليبي في الوصول إلى نظام حكم سياسي قادر على تنظيم وتوزيع ثرواته بشكل عادل.