نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير من مواطني منشأة القناطر بالجيزة للتصالح على مخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إقبال المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بمركز ومدينة منشأة القناطر على المركز التكنولوجي. وذلك لاستخراج شهادات البيانات والسير في إجراءات التصالح وفقًا لما حدده القانون وتواجد موظفي المركز للرد على أي استفسارات تتعلق بإجراءات التصالح. وذلك للتيسير على المواطنين بمتابعة من محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر. FB_IMG_1725388271586 FB_IMG_1725388280220 FB_IMG_1725388277267 FB_IMG_1725388274167